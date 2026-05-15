Les 12 coups de midi du 15 mai 2026 : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

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Les 12 coups de midi du 15 mai 2026, Teddy éliminé – Teddy a déjà été éliminé ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est reparti avec 5010 euros de gains en 2 victoires.











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Les 12 coups de midi du 15 mai, Fabio nouveau Maître de Midi

C’est Fabio qui est devenu Maître de Midi aujourd’hui et il démarre fort avec un Coup de Maître à 10 000 euros ! Etudiant originaire de Toulon, Fabio était très ému.

Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un cactus. Il s’ajoute aux précédents indices : un studio de danse en photo de fond, et une faux (outil agricole). Fabio a propos sans conviction le nom de Vincent Cassel, mais c’est raté !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 15 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+