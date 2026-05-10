« L’idée d’être avec toi » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (10 mai 2026)

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« L’idée d’être avec toi », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 10 mai 2026 sur TF1. Un film signé Michael Showalter avec Anne Hathaway et Nicholas Galitzine dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.

« L'idée d'être avec toi » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (10 mai 2026)
Capture TF1


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« L’idée d’être avec toi » : histoire

À 40 ans, Solène Marchand, mère célibataire, accompagne sa fille adolescente au festival de musique Coachella. Sur place, elle croise la route de Hayes Campbell, 24 ans, chanteur du célèbre boys band August Moon. Entre eux, l’attirance est immédiate et une histoire d’amour débute. Mais très vite, la notoriété d’Hayes et l’exposition médiatique compliquent leur relation naissante…

Le casting

Avec : Anne Hathaway (Solène), Nicholas Galitzine (Hayes), Ella Rubin (Izzy), Annie Mumolo (Tracy), Reid Scott (Daniel), Perry Mattfeld (Eva), Jordan Aaron Hall (Zeke), Mathilda Gianopoulos (Georgia)
D’après l’œuvre de : Robinne Lee


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Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« L’idée d’être avec toi » c’est ce lundi soir sur TF1 et TF1+.

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