Ligue Conference : suivre Strasbourg / Rayo Vallecano en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





UEFA Conference League – Rayo Vallecano / Strasbourg en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 30 avril 2026. Après la Ligue des Champions, place aux demi-finales retour de l’UEFA Conference League ce jeudi. Strasbourg reçoit le club espagnol de Rayo Vallecano.





A suivre sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Le RC Strasbourg joue l’un des plus grands matchs de son histoire européenne ce soir face au Rayo Vallecano, en demi-finale retour de Ligue Conférence au stade de la Meinau. Battus 1-0 à l’aller en Espagne sur un but d’Alemao, les Alsaciens devront renverser la situation devant leur public pour espérer décrocher une qualification historique pour la finale.

Dans une Meinau annoncée bouillante, Strasbourg pourra compter sur l’enthousiasme de son jeune effectif et sur une belle campagne européenne jusque-là. Mais face à eux, le Rayo Vallecano continue de surprendre l’Europe grâce à son intensité et sa solidité collective. Entre la ferveur alsacienne et l’expérience espagnole, cette demi-finale promet une soirée électrique et très disputée.



Publicité





Strasbourg / Rayo Vallecano – Composition des équipes

🔵 Strasbourg (composition officielle) : Penders – Doué, Omobamidele, Chilwell – Diego Moreira, El Mourabet, Doukouré (c), Ouattara – Barco – Enciso, Godo.

🔵 Rayo Vallecano (officielle) : Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Isi, Oscar Valentin (c), Lopez – Akhomach, Alemão, De Frutos.

Strasbourg / Rayo Vallecano en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Conference League.

Strasbourg / Rayo Vallecano, match de l’UEFA Conference League, un match à suivre ce soir sur Canal+.