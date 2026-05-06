Ligue des Champions : suivre Bayern / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 6 mai 2026 – Bayern / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Ce soir, le Bayern Munich accueille le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena pour une demi-finale retour de Ligue des champions sous très haute tension. Battus 5-4 à l’aller au Parc des Princes au terme d’un match spectaculaire et totalement fou, les Bavarois n’ont plus le choix : ils doivent s’imposer pour espérer rejoindre la finale, tandis que Paris peut se contenter d’un nul pour passer.

Tout annonce une nouvelle soirée explosive entre deux des meilleures attaques d’Europe. Entre la puissance offensive du Bayern et la vitesse de projection parisienne, le duel promet encore des buts et du suspense, dans une ambiance bouillante à Munich. Après un premier acte déjà qualifié d’historique, cette manche retour pourrait définitivement faire entrer cette confrontation dans les grandes affiches de la compétition.



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Bayern / PSG – Composition des équipes

🔵 Bayern (composition officielle) : Neuer (c) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane

🔵 PSG (composition officielle) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bayern / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Bayern / PSG, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.