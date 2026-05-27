« L’Or bleu » du 27 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur France 2

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« L’Or bleu » au programme TV du mercredi 27 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 débute la diffusion de la nouvelle série inédite « L’Or bleu ». Dans les rôles principaux, Barbara Probst, Samir Boitard, Tom Leeb, Eric Caravaca, et Déborah Krey.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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Vos épisodes ce soir

Episode 3 : Été 1986. Entouré de ses proches, Mathias Ravanel fête le lancement du projet de forage de l’Aiglette. Été 2026. Lorsque le corps de Mathias Ravanel est retrouvé dans sa piscine, victime d’un meurtre, l’enquête menée par Yacine Najar prend une nouvelle tournure. Les investigations révèlent que Mathias utilisait illégalement de l’eau potable, malgré les quotas stricts imposés par la mairie. Très vite, les soupçons se dirigent vers Diego, son mari, avec qui les tensions étaient devenues de plus en plus fortes ces derniers temps. De son côté, Flore est persuadée qu’un lien unit la mort de son oncle à celle de sa mère. Déçue par le manque de soutien de son fiancé Tristan, elle décide de mener ses propres recherches. Mais l’affaire se complique encore lorsque Yacine lui remet une alliance gravée au nom de « Costa », retrouvée parmi les ossements d’Alice.

Episode 4 : Été 1987. Entre Franck et Alice, les tensions s’intensifient. Alice se sent de plus en plus sous l’emprise et manipulée par sa belle-famille. Peu après, Franck est retrouvé inconscient à la station de traitement des eaux, victime d’une tentative de meurtre. Yacine concentre alors ses soupçons sur Rudy Faivre, introuvable depuis l’attaque du camion-citerne. De son côté, Flore découvre une lettre de sa mère dissimulée parmi les affaires de son père. Comprenant que celui-ci lui a une nouvelle fois caché la vérité, elle décide de s’associer au capitaine Najar pour retrouver Rudy. Mais leur enquête bascule lorsque Rudy les prend soudainement en otage.



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« L’Or bleu » : rappel de l’histoire

Trois femmes issues de générations différentes, unies par les liens du sang. Trois parcours de vie qui, sans qu’elles le sachent, les conduisent peu à peu à leurs origines. Au cœur de leur histoire : un secret enfoui depuis près d’un siècle, transmis de génération en génération. À la faveur d’un été marqué par une sécheresse exceptionnelle, ce passé longtemps dissimulé refait surface à travers l’eau, révélant peu à peu ses mystères. Flore, la fille d’Alice, entreprend alors de reconstituer le puzzle familial et finit par faire éclater une vérité restée cachée pendant des décennies.

Casting : interprètes et personnages

Avec Barbara Probst (Flore Ravanel), Samir Boitard (Capitaine Yacine Najar), Tom Leeb (Tristan Pageon), Éric Caravaca (Franck Ravanel), Déborah Krey (Alice Ravanel), Sylvie Granotier (Marie Costa / Ravanel), Bernard Verley (Milou Ravanel), Valérie Karsenti (Fanny Daumas), Éric Savin (Julien Daumas), Guilaine Londez (Solange Pageon)…