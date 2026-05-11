« Mariés au premier regard » du 11 mai 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l’épisode 12 sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 11 mai 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Julie et Mathieu, Margaux et Christophe, et Alexandre et Perrine.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 11 mai, au programme ce soir

C’est la fin du bilan pour Julie et Mathieu. Julie ne peut contenir ses larmes alors que Mathieu lui annonce sa décision de ne pas rester mariés.

Pour Margaux et Christophe, les préparatifs du mariage continuent avant de se rendre à Gibraltar pour le jour J.



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Alexandre et Perrine sont de retour dans la vraie vie après leur voyage de noces. Et ils ne sont plus sur la même longueur d’ondes, Perrine se sent étouffée malgré les 400kms qui les séparent. Alexandre a préparé un week-end surprise mais ce n’est pas du goût de Perrine… Elle va l’envoyer sèchement balader !

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"Je ne souhaite pas rester marié à toi"

Grand huit émotionnel dans Mariés au Premier Regard 😲#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/0XszqNDkmW — M6 (@M6) May 8, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.