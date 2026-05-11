« Mariés au premier regard » : Margaux va-t-elle dire oui à Christophe et se marier ? Réponse !

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Alors que le 12ème épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.


Vous êtes déjà impatient de savoir si Margaux va bien dire oui à Christophe lors de leur mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !

« Mariés au premier regard » : Margaux va-t-elle dire oui à Christophe et se marier ? Réponse !
Capture M6


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Dans l’épisode 13 lundi prochain sur M6, alors que les proches de Margaux doutent, elle va pourtant bien dire oui à Christophe ! Ils se marient, Christophe est soulagé même s’il ne sait pas encore s’il plait vraiment à sa femme. Et pendant la séance photos, Margaux est très gênée et sur la réserve… Elle refuse d’embrasser Christophe !

Pendant ce temps là, Mélanie dit enfin ce qu’elle a sur le coeur à Antoine. Ce dernier essaie de la rassurer et ils vont enfin se rapprocher ! Ils vont prendre un nouveau départ.


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Quant à Anthonin et Laury, ils se retrouvent à Marseille. Et ils sont très heureux de se retrouver, ils se prennent dans les bras dès l’aéroport ! Ils vont déjà penser à se trouver un appartement pour tous les deux mais le débat reste de décider d’où.

Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 18 mai pour suivre l’épisode 13 de « Mariés au premier regard » !

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