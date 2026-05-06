Mort de Nicholas Brendon : les causes du décès enfin révélées, ce que dit le rapport d’autopsie

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Plusieurs semaines après sa disparition, le mystère autour de la mort de Nicholas Brendon vient d’être levé. Le rapport d’autopsie, rendu public ces dernières heures, apporte des réponses précises sur les circonstances du décès de l’acteur révélé dans la série culte « Buffy contre les vampires ».











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Selon les conclusions du médecin légiste, Nicholas Brendon est décédé de causes naturelles, liées à une maladie cardiovasculaire avancée. L’examen met en évidence une pathologie athéroscléreuse et hypertensive sévère, caractérisée notamment par un rétrécissement important de certaines artères coronaires et une hypertrophie du cœur. Des éléments qui témoignent d’une dégradation significative de son état de santé.

Le rapport souligne également la présence de facteurs aggravants. L’acteur souffrait d’une pneumonie aiguë au moment de sa mort, tandis que des séquelles d’un infarctus antérieur ont également été relevées. Autant de complications qui ont contribué à fragiliser davantage un organisme déjà affaibli.

Nicholas Brendon est décédé le 20 mars 2026 à l’âge de 54 ans. Il aurait été retrouvé sans vie à son domicile, après avoir présenté dans les jours précédents plusieurs symptômes préoccupants, notamment des douleurs thoraciques et une toux persistante. Malgré ces signes, il n’aurait pas souhaité être hospitalisé.



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Dans un premier temps, son entourage avait simplement évoqué une disparition « naturelle », sans en préciser les causes, alimentant les interrogations et les spéculations. La publication de l’autopsie met aujourd’hui fin à ces incertitudes.

Connu pour son rôle de Xander Harris, personnage emblématique de « Buffy contre les vampires », Nicholas Brendon avait marqué toute une génération de téléspectateurs. Ces dernières années, l’acteur avait également évoqué publiquement ses problèmes de santé et ses difficultés personnelles, laissant entrevoir une fragilité persistante.