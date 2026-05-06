N’oubliez pas les paroles du 6 mai 2026 : Sandy éliminée, qui est la nouvelle maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 6 mai 2026, élimination de Sandy – Coup de tonnerre ce mercredi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Sandy a été éliminée et est repartie avec 522 000 euros de gains en 84 victoires. La fin d’un incroyable parcours !











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N’oubliez pas les paroles du mercredi 6 mai 2026, Sandy éliminée par Audrey

C’est Audrey qui a détrôné Sandy ce soir dès la première émission. Elle lui a pris son micro d’argent et a remporté 1000 euros pour sa première victoire. Sur la seconde émission, Audrey est restée maestro mais n’a pas gagné le moindre euro.

Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »

Voici le classement des meilleurs maestros, mis à jour après l’élimination de Sandy ce soir.

1 Benoit (décembre 2024 – février 2025) : 746 000 € pour 111 victoires

2 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

3 Sandy (mars 2026 – mai 2026) : 522 000 € pour 84 victoires

4 Laurens (octobre – novembre 2023) : 457.000 € pour 58 victoires

5 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires

6 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

7 Manon (27 décembre 2022 – 26 janvier 2023) : 392 000 € pour 48 victoires

8 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

9 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

10 Natacha (avril 2025) : 372 000 € pour 60 victoires

11 Charlotte (mars – avril 2023) : 366 000 € pour 59 victoires

12 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

13 Louis (février – mars 2023) : 358 000 € pour 65 victoires

14 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires

15 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

16 Caroline (septembre-décembre 2022) : 274.000 € pour 52 victoires

17 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

18 Morgane (août-septembre 2025) : 272 000 € pour 64 victoires

19 Coline (juillet 2024 – septembre 2024) : 272 000 € pour 61 victoires

20 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires

21 Etienne (juillet-août 2023) : 266 000 € pour 27 victoires

22 Natasha (juillet 2022 – août 2022) : 264 000 € pour 34 victoires

23 Karine (mars-avril 2024) : 252 000 € pour 44 victoires

24 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

25 Virginie (juin-juillet 2025) : 241 000 € pour 52 victoires

26 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

27 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

28 Morgiane (décembre 2023) : 221 000 € pour 32 victoires

29 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

30 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

31 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

32 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires



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N’oubliez pas les paroles du replay de 6 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.