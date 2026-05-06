N’oubliez pas les paroles du 6 mai 2026 : Sandy éliminée, qui est la nouvelle maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 6 mai 2026, élimination de Sandy – Coup de tonnerre ce mercredi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Sandy a été éliminée et est repartie avec 522 000 euros de gains en 84 victoires. La fin d’un incroyable parcours !
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N’oubliez pas les paroles du mercredi 6 mai 2026, Sandy éliminée par Audrey
C’est Audrey qui a détrôné Sandy ce soir dès la première émission. Elle lui a pris son micro d’argent et a remporté 1000 euros pour sa première victoire. Sur la seconde émission, Audrey est restée maestro mais n’a pas gagné le moindre euro.
Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »
Voici le classement des meilleurs maestros, mis à jour après l’élimination de Sandy ce soir.
1 Benoit (décembre 2024 – février 2025) : 746 000 € pour 111 victoires
2 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires
3 Sandy (mars 2026 – mai 2026) : 522 000 € pour 84 victoires
4 Laurens (octobre – novembre 2023) : 457.000 € pour 58 victoires
5 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires
6 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires
7 Manon (27 décembre 2022 – 26 janvier 2023) : 392 000 € pour 48 victoires
8 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires
9 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires
10 Natacha (avril 2025) : 372 000 € pour 60 victoires
11 Charlotte (mars – avril 2023) : 366 000 € pour 59 victoires
12 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires
13 Louis (février – mars 2023) : 358 000 € pour 65 victoires
14 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires
15 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires
16 Caroline (septembre-décembre 2022) : 274.000 € pour 52 victoires
17 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires
18 Morgane (août-septembre 2025) : 272 000 € pour 64 victoires
19 Coline (juillet 2024 – septembre 2024) : 272 000 € pour 61 victoires
20 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires
21 Etienne (juillet-août 2023) : 266 000 € pour 27 victoires
22 Natasha (juillet 2022 – août 2022) : 264 000 € pour 34 victoires
23 Karine (mars-avril 2024) : 252 000 € pour 44 victoires
24 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires
25 Virginie (juin-juillet 2025) : 241 000 € pour 52 victoires
26 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires
27 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires
28 Morgiane (décembre 2023) : 221 000 € pour 32 victoires
29 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires
30 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires
31 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires
32 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires
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N’oubliez pas les paroles du replay de 6 mai
Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.