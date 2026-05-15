Pékin Express du 15 mai 2026 : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 15 mai 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 11 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination de Julien et Sébasten, place à la demi-finale pour les binômes encore en compétition.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », la demi-finale du 15 mai 2026

À l’occasion de la demi-finale de l’aventure, les trois binômes encore en compétition — Laurent et Frédéric, Anthony et Anna, ainsi que Thelma et Claire — devront s’affronter lors de trois courses décisives. À chaque étape, les vainqueurs remporteront une amulette, tandis que les derniers devront tirer l’une des trois enveloppes noires en jeu… sachant qu’une seule est éliminatoire. Pour espérer atteindre la finale, une règle s’impose : éviter à tout prix la dernière place !

Ces trois épreuves promettent d’être intenses et se dérouleront dans des lieux spectaculaires : une mission sur les magnifiques plages de l’île de Koh Samet, un impressionnant saut à l’élastique à Pattaya, puis un trek éprouvant en pleine jungle dans le parc national de Khao Yai. Entre dépassement de soi, endurance et stratégie, les candidats devront tout donner.



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À quelques pas de la grande finale à Bangkok, la pression sera à son comble. Quels binômes réussiront à se démarquer ? Et surtout, qui tombera sur l’enveloppe noire synonyme d’élimination ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.