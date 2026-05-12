Plus Belle La Vie du 12 mai 2026 : Stanislas confronte Barreta, drame pour Robert (résumé + extrait vidéo épisode 581 en avance)

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Plus belle la vie du 12 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 581 de PBLV – Marco Barreta va enfin être arrêté cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors que Stanislas va le confronter au sujet de sa compagne et leur bébé…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 mai – résumé de l’épisode 581

Depuis l’hôpital, Ariane avoue à Patrick et Jean-Paul avoir proposé à Sofia de faire alléger la peine de Barreta en revenant sur une ancienne affaire truquée. Patrick lui laisse jusqu’au soir pour obtenir une réponse. Peu après, Stanislas annonce que Morgane a retrouvé la trace de la voiture de Barreta grâce à une dépanneuse.

Djawad reproche à Ariane d’avoir utilisé leur fils pour attendrir Patrick, mais il la soutient et l’encourage à arrêter Barreta. Au Mistral, Thomas reçoit des jouets envoyés par le renard pour les enfants ne partant pas en vacances. Jules reste persuadé que le renard cache quelque chose.



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Robert retrouve Mirta et lui propose un voyage au Kenya. Alors qu’ils préparent leur départ, Robert découvre que ses comptes sont vides et fait un malaise cardiaque.

Pendant ce temps, au téléphone, Sofia tente de convaincre Barreta de se rendre quand la police intervient. Après une course-poursuite, Marco se retrouve coincé. Ariane réussit à le calmer en lui promettant qu’il pourra assister à la naissance de son enfant, et il se rend finalement. En interrogatoire, Stanislas accuse Barreta d’avoir renversé sa femme enceinte en 2024, mais celui-ci nie. Au même moment, Jean-Paul apprend que sa Sofia va accoucher…

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VIDÉO Plus belle la vie du 12 mai 2026 – extrait vidéo

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