Plus Belle La Vie du 8 mai 2026 : catastrophe pour Ariane ! (résumé + extrait vidéo épisode 579 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 8 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 579 de PBLV – Ariane va se faire piéger par Sofia et Barreta cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va perdre les eaux au pire moment !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 mai – résumé de l’épisode 579

Jean-Paul retrouve Stanislas avec la voiture de collection qu’il vient de ramener dans le parking du commissariat. Stanislas prévient Ariane que Jean-Paul est censé surveiller la voiture… Mais pendant ce temps là, Ariane reçoit Sofia, venue avec des tisanes pour l’aider à accoucher. Pendant qu’Ariane prépare un thé, Sofia lui vole discrètement son badge dans son sac !

Au commissariat, une panne informatique oblige Patrick à envoyer Jean-Paul traiter les dossiers ailleurs. Il confronte aussi Stanislas au sujet du post sur la voiture. Stanislas nie et Patrick soupçonne Ariane. Pendant ce temps là, Zoé veille sur Ariane à la demande de Djawad. Ariane propose d’inviter Sofia à dîner mais découvre que son numéro n’est plus attribué. Pendant ce temps, Marco entre au parking du commissariat avec le badge d’Ariane. Il s’apprête à partir avec la voiture quand Stanislas arrive. Dès qu’il s’éloigne, Marco monte à bord.



Publicité





Djawad s’inquiète de ne pas savoir où est Ariane. Celle-ci rejoint justement Stanislas au commissariat et lui parle de Sofia. Mais au même moment, Marco s’enfuit avec la voiture. Ariane comprend alors que Sofia lui a volé son badge. Elle reçoit une photo de Marco au volant tandis que le commissariat plonge dans le noir : ils sont enfermés. Et Ariane perd les eaux !

En bord de mer, Isaac propose à Jennifer de se retrouver au Mistral après sa garde pour déjeuner avec Louis et Barbara. Plus tard au Mistral, Louis et Barbara apprécient beaucoup Isaac lors du déjeuner, mais Jennifer abrège le moment. Jennifer confie ensuite à Barbara qu’elle trouve qu’Isaac va trop vite et qu’elle ne veut pas de relation sérieuse pour le moment.

Steve aide Jules dans son enquête mais explique qu’il ne peut pas remonter jusqu’à l’expéditeur, payé en cryptomonnaie. Il lui dit qu’il peut toujours prévenir la police. Plus tard, Aya retrouve Jules, qui lui montre une lettre menaçante du “Renard” annonçant qu’il sait qu’il est sur ses traces et qu’il lui réserve une surprise pour la semaine suivante…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Zoé en danger, Vanessa face à la juge, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 8 mai 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.