Plus belle la vie spoiler : l’arrestation de Barreta, il fait une révélation choc à Stanislas ! (12 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 12 mai 2026 – C’est la fin pour Barreta demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 12 mai 2026, Marco Barreta va enfin être arrêté par la police ! Et au commissariat, il va faire une révélation choc à Stanislas.











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A la maternité, Ariane demande à Patrick de lui laisser jusqu’au soir pour que Sofia revienne vers elle. Patrick accepte mais Stanislas annonce que Morgane a trouvé des infos capitales en regardant les vidéos des caméras de surveillance. Elle a identifié la voiture dans une dépanneuse et elle a l’endroit où elle se trouve !

Patrick retrouve Ariane à la maternité avec un doudou pour son bébé quand il reçoit un appel de Jean-Paul et Stanislas. Ils ont retrouvé Marco Barreta et se lancent dans une course poursuite ! Ariane insiste pour y aller avec Patrick.



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Sur place, alors que Barreta a terminé dans un cul de sac mais qu’il refuse de se rendre, Ariane décide de lui parler. Elle le prend par les sentiments en lui parlant de Sofia et du bébé… Elle lui promet que s’il se rend, il pourra assister à l’accouchement.

En interrogatoire, Stanislas demande à Marco où il était le 25 septembre 2024. Il lui dit qu’il venait de voler une voiture et qu’il a renversé sa compagne, Emilie, enceinte de 9 mois, qui est décédée. Barreta fait alors une révélation choc : il assure que ce n’était pas lui ! Il explique qu’il n’était même pas à Marseille, il avait volé une voiture un peu plus tôt et devait l’emmener en Espagne, à Séville. Stanislas l’accuse de mentir, Jean-Paul dit qu’ils vont tout vérifier… Au même moment, Jean-Paul reçoit un appel : Sofia a été admise à la maternité pour accoucher !