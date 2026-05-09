Plus Belle La Vie spoilers : Barreta arrêté, le Renard provoque un terrible drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 11 au 15 mai 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 11 au 15 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le savoir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’accouchement d’Ariane. Avec l’aide de Stanislas au commissariat, elle met au monde un petit garçon. Et dès le lendemain, c’est l’arrestation de Barreta. La police retrouve la trace de Marco et une course poursuite s’engage, jusqu’à arriver dans un cul de sac. Ariane, qui a insisté pour venir avec Patrick, réussit à convaincre Barreta de se rendre.

Plus tard, face à Stanislas, Marco assure que ce n’est pas lui qui a tué sa compagne et son bébé à venir ! Il assure qu’il n’était pas à Marseille ce jour là… Et Sofia est sur le point d’accoucher.

Du côté de Jules, l’enquête sur le Renard se corse. Il le piège pour donner une mauvaise image de lui sur les réseaux sociaux. Et alors que Robert, le grand-père de Jules, est de retour à Marseille, il fait une crise cardiaque en découvrant que ses comptes bancaires sont à zéro ! Jules fait le lien entre les deux affaires. Et le Renard avait utilisé l’argent de Robert pour le redistribuer aux Mistraliens ?



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Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 (épisode 579) : Au commissariat, Ariane se retrouve dans une situation critique. Inquiet, Steve décide d’accompagner Jules à un rendez-vous qu’il redoute. Lucie, quant à elle, ne sait comment avouer ses sentiments à son crush.

Mardi 12 mai 2026 (épisode 580) : Tandis que les policiers sont sur le pont pour retrouver la trace de l’homme en fuite, Ariane convainc Patrick de les aider, malgré son état. En parallèle, Mirta retrouve un vieil ami qui lui fait une proposition tentante.

Mercredi 13 mai 2026 (épisode 581) : Un incident troublant vient mettre Jules sur une nouvelle piste. En parallèle, une lettre anonyme sème le doute chez Martin. C’est aussi le dernier jour pour trouver un prénom au bébé d’Ariane et Djawad… tic-tac…

Jeudi 14 mai 2026 (épisode 582) : Déterminé, Jules trouve une aide inattendue et identifie un suspect. Au commissariat, Stanislas avance dans une quête très personnelle. De leur côté, les Nebout-Boher découvrent les inconvénients d’habiter à côté d’un nouveau-né.

Vendredi 15 mai 2026 (épisode 583) : Poursuivant leur enquête, Jules et son complice élaborent une nouvelle stratégie. Pour la venue d’Ariane et du bébé, le commissariat prépare de nombreuses surprises. Quant à Jennifer, les montagnes russes émotionnelles continuent.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 11 au 15 mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…