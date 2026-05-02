Plus Belle La Vie spoilers : Stanislas et Ariane s’allient, Jean-Paul et Léa au bord de la rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 4 au 8 mai 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 avril au 1er mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la découverte du secret de Stanislas. Grâce à Eric, Ariane découvre que Stanislas était en couple avec une certaine Emilie il y a quelques années. Elle était enceinte mais un chauffard l’a tuée et Stanislas est convaincu que c’était Marco. Ariane et Stanislas décident d’unir leurs forces pour le coincer mais Ariane prend de gros risques…

Pendant ce temps là, Léa et Jean-Paul sont au bord de la rupture. Jean-Paul va mal, ses collègues s’inquiètent. Et Lucie va surprendre une conversation très tendue…

Quant à Jules, il découvre quelque chose d’inquiétant sur le mystérieux bienfaiteur de la résidence Massalia…



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Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 27 avril au 1er mai 2026

strong>Lundi 4 mai 2026 (épisode 575) : Avec l’aide d’un proche, Ariane découvre qu’une personne liée à son entourage cache un passé sombre. Tandis que l’attitude de Boher inquiète ses collègues, une nouvelle réjouissante vient apaiser les troubles de Jennifer.

Mardi 5 mai 2026 (épisode 576) : Au commissariat, un allié improbable propose à Ariane de collaborer sur l’affaire en cours. Décidé, Jules cherche à découvrir l’identité d’un mystérieux bienfaiteur. Luna, quant à elle, aimerait réparer les choses avec quelqu’un qu’elle a blessé.

Mercredi 6 mai 2026 (épisode 577) : Face à Djawad, Ariane décide de faire preuve d’honnêteté. Au Pavillon des fleurs, Luna et Blanche reçoivent un cadeau qui ne laisse pas Jules indifférent. Pendant ce temps, Lucie surprend une conversation qui l’inquiète.

Jeudi 7 mai 2026 (épisode 578): Malgré les avertissements de Patrick, Ariane met tout en œuvre pour piéger le coupable. Durant le tutorat, Lucie tente de découvrir la vérité. Au cabinet médical, Riva est persuadé de tenir un scoop.

Vendredi 8 mai 2026 (épisode 578) : Alors qu’Ariane peut accoucher d’une minute à l’autre, le danger se rapproche. De son côté, Jules fait une découverte inquiétante sur le mystérieux bienfaiteur. Troublée, Jennifer se tourne vers Barbara pour un conseil…

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 4 au 8 mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…