« Quand Harry rencontre Meghan : Romance Royale » : votre téléfilm ce 15 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Quand Harry rencontre Meghan : Romance Royale » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 15 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Quand Harry rencontre Meghan : Romance Royale ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Quand Harry rencontre Meghan : Romance Royale » : l’histoire, le casting

Retour sur la romance entre Prince Harry et Meghan Markle, depuis leur rencontre organisée par des amis communs jusqu’aux débuts discrets de leur relation. Le récit revient également sur l’engouement médiatique suscité par leur mariage, tout en évoquant le parcours et la vie de Meghan avant son entrée dans la famille royale britannique.



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Avec : Parisa Fitz-Henley (Meghan Markle), Burgess Abernethy (Prince William), Laura Mitchell (Catherine Middleton), Murray Fraser (Prince Harry)

Et à 16h, « Quand Harry épouse Meghan : mariage royal » (rediffusion)

Après avoir annoncé leurs fiançailles, Prince Harry et Meghan Markle attirent immédiatement l’attention des médias, qui s’interrogent sur la capacité de l’actrice américaine à s’intégrer aux traditions de la monarchie britannique. Dès son arrivée à la cour, Meghan fait face aux critiques d’une aristocratie marquée par de nombreux préjugés.

Le couple tente alors de convaincre la reine et son entourage d’accepter un mariage plus moderne, célébrant notamment les origines afro-américaines de Meghan. Parallèlement, la jeune femme s’engage publiquement pour des causes humanitaires et pour les droits des femmes. Mais sous la pression constante des médias et de l’opinion publique, des tensions apparaissent au sein de la famille royale, poussant Prince William à prendre ses distances avec son frère.

Avec : Charles Shaughnessy (Prince Charles), James Dreyfus (Sir Leonard Briggs), Noah Huntley (Caspian), Melanie Nicholls-King (Doria Ragland), Tiffany Smith (Meghan Markle), Charlie Field (Prince Harry)