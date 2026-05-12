Quotidien du 12 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 12 mai 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 12 mai 2026

🎭 Camille Chamoux — « Anna et les enfants » en salle le 3 juin, « Ça va ça va » dès le 21 mai au Théâtre des Bouffes Parisiens puis en tournée dans toute la France

🧠 Sylvie Chokron — Neuropsychologue, directrice de recherches au CNRS



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💻 Quentin Le Van — Journaliste spécialiste du numérique au Monde

📺 Martin Weill — « Sommes-nous de plus en plus cons ? » juste après Quotidien sur TMC

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 12 mai 2026 à 19h25 sur TMC.