Quotidien du 8 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 8 mai 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 8 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 8 mai 2026

📚 Bruno Le Maire — « Le temps d’une décision » (Ed. Gallimard)

🎸 The Molotovs — « Wasted On Youth » déjà disponible


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🖊️ Enora Malagré — « Pourquoi t’as pas d’enfants ? » (Ed. Leduc)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 8 mai 2026 à 19h25 sur TMC.

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