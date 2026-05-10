Rugby Top 14 : suivre le match Racing 92 / La Rochelle en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Racing 92 / La Rochelle en direct, live, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 10 mai 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 23ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Racing 92 reçoit le Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







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Le Racing 92 reçoit ce soir le Stade Rochelais à Paris La Défense Arena pour le choc de clôture de la 23e journée du Top 14. Un duel capital dans la course aux phases finales entre deux concurrents directs : le Racing, actuellement 7e, veut confirmer son regain de forme à domicile, tandis que La Rochelle, 9e, espère rester au contact du top 6.

Battus largement au match aller à Marcel-Deflandre (33-6), les Franciliens ont un esprit de revanche et pourront compter sur le soutien de leur public. En face, les Rochelais arrivent diminués avec les absences de Paul Boudehent et Pierre Bourgarit, mais restent une équipe redoutable grâce à leur solide défense et leur maîtrise territoriale. Cette affiche s’annonce décisive dans la dernière ligne droite du championnat.



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Toulon / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring (cap.) ; 14. Ravutaumada, 13. Fickou, 12. Manu, 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Carbonneau ; 7. Diallo, 8. Hughes, 6. Baudonne ; 5. Taofifenua, 4. Hill ; 3. Kharaishvili, 2. Tarrit, 1. Gogichashvili.

Les remplaçants : 16. Escobar, 17. Jabea, 18. Tagitagivalu, 19. Manyarara, 20. Seunes, 21. Habosi, 22. Tuisova, 23. Bamba.

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. West, 14. Niniashvili, 13. Lagivala, 12. Seuteni, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Le Garrec ; 7. Jegou, 8. Alldritt (cap.), 6. Haddad ; 5. Cancoriet, 4. Kante Samba ; 3. Feao, 2. Latu, 1. Kaddouri.

Les remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Wardi, 18. Fraindt, 19. Timo, 20. Botia, 21. Berjon, 22. Favre, 23. Kuntelia.

Racing 92 / La Rochelle en direct, live

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming légal et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Racing 92 / La Rochelle, 23ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.