Rugby Top 14 : suivre le match Toulon / Toulouse en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulon / Toulouse en direct, live, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 9 mai 2026 sur Canal+ ! Suite de la 23ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le RC Toulon et le Stade Toulousain s’affrontent à l’Orange Vélodrome.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Le RC Toulon retrouve ce soir le Stade Toulousain pour l’un des grands classiques du rugby français, délocalisé dans un Orange Vélodrome de Marseille à guichets fermés. Dans une ambiance qui s’annonce exceptionnelle avec plus de 66 000 spectateurs attendus, le RCT joue gros dans la course aux phases finales face au leader du Top 14, emmené par Antoine Dupont et Romain Ntamack.



Publicité





Battus lors de leur dernière sortie en championnat, les Toulousains veulent rapidement se relancer avant le sprint final, tandis que Toulon espère profiter de la ferveur marseillaise pour signer un gros coup. Entre deux équipes au style spectaculaire et riches en internationaux, cette affiche promet un duel intense et engagé, à la hauteur de la rivalité historique entre les deux clubs.

Toulon / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Frisch, 11. Ferté ; 10. Albornoz, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Mercer, 6. Kpoku ; 5. Halagahu (cap.), 4. Mézou ; 3. Gigashvili, 2. Lucchesi, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Ametlla, 18. Shioshvili, 19. Coulon, 20. Garbisi, 21. White, 22. Tuicuvu, 23. Sinckler.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14. Thomas, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Willis (cap.), 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Merkler, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Lacombre, 17. Bertrand, 18. Vergé, 19. Elias, 20. Saito, 21. Pouzelgues, 22. Remue, 23. Colombe.

Toulon / Toulouse en direct, live

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming légal et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulon / Toulouse, 23ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.