Secrets d’histoire du 6 mai 2026 : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3



Publicité





Secrets d’histoire du 6 mai 2026 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Stéphane Bern vous invite à suivre la destinée incroyable de Germaine de Staël.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Publicité





Secrets d’histoire du 6 mai 2026, « Madame de Staël : la liberté à tout prix ! »

Au tournant des années 1800, cette femme aux convictions libérales et démocratiques s’impose comme une figure incontournable de la vie intellectuelle parisienne, défendant avec ferveur la liberté de penser et le droit à la critique.

Depuis les rives du lac Léman, en Suisse, avec les Alpes enneigées en arrière-plan, Stéphane Bern vous invite à pénétrer dans l’intimité du château de Coppet, demeure de Germaine de Staël. Un lieu chargé d’histoire, où se mêlent instants d’éclat et périodes de profonde solitude.



Publicité





Explorer le destin de la fille unique de Jacques Necker, influent ministre des Finances de Louis XVI, c’est plonger au cœur des bouleversements de la Révolution française et assister, en témoin privilégié, à l’émergence de l’Empire de Napoléon.

Mais qui est réellement cette femme ? Pourquoi ses écrits inquiètent-ils tant Napoléon ? Comment le général Bonaparte, héros de la campagne d’Italie, peut-il redouter une intellectuelle ? Quelle est l’étendue de son influence et de son pouvoir sur l’opinion ?

Difficile de rester indifférent face à cette personnalité audacieuse, qui défie les normes et s’affranchit des conventions pour vivre selon ses aspirations, au risque d’en payer le prix.

Sa vie sentimentale est à son image : mouvementée, marquée par un mariage décevant et des liaisons passionnées avec de grandes figures intellectuelles de son époque.

Partez à la rencontre de celle que l’on surnomme la femme la plus brillante d’Europe, capable de tenir tête au roi, à la Révolution et à Napoléon, maniant avec autant d’habileté les idées… que les passions.