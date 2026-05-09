Tennis Rome : Arthur Fils contraint à l’abandon dès son entrée en lice

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Coup dur pour Arthur Fils au Masters 1000 de Rome. Opposé à l’Italien Andrea Pellegrino au deuxième tour ce samedi soir, le numéro 1 français a été contraint d’abandonner alors qu’il était mené 4-0 dans la première manche.











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Très attendu après son excellente tournée sur terre battue, marquée notamment par une demi-finale au Masters 1000 de Madrid et un titre à Barcelone, le Français de 21 ans n’a jamais semblé en mesure d’entrer dans son match sur le court romain.

Face à lui, Andrea Pellegrino a immédiatement pris le contrôle des échanges, profitant d’un Arthur Fils diminué physiquement et visiblement gêné dans ses déplacements. Après seulement quelques jeux, le Français a finalement décidé de mettre un terme à la rencontre alors qu’il était mené 4-0.

Pour l’instant, la nature exacte de la blessure n’a pas encore été officiellement communiquée. Cet abandon suscite toutefois une certaine inquiétude à quelques semaines de Roland-Garros, alors que Fils semblait monter en puissance ces dernières semaines. Le Français restait sur une dynamique très positive avec plusieurs gros résultats sur terre battue.



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Avant le tournoi romain, Arthur Fils affichait pourtant de grandes ambitions, expliquant encore récemment croire en son rêve de devenir un jour numéro 1 mondial.

Cet abandon vient donc stopper net son élan et laisse planer le doute sur son état physique avant le grand rendez-vous parisien.