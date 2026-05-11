The Power du 11 mai 2026 : qui va être éliminé ? Réponse et gros choc ! (résumé, spoiler + replay épisode 38)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 38 du lundi 11 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 38 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’une grosse partie de la maison pense que Laura est le Power Player !











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Ils réfléchissent à qui va aller buzzer pour voler le pouvoir. Beverly annonce qu’elle est sure d’elle à 100%. Et Laura soupçonne Manon. Jonathan conseille à Laura de rester calme, quelqu’un va vouloir lui voler le pouvoir mais va se faire éliminer. Il veut qu’elle rentre dans le jeu des autres en faisant croire qu’elle est le Power Player.

Kaos annonce l’ouverture de la salle du vol du pouvoir. Ils peuvent s’y rendre quand ils veulent pendant une heure et tenter de voler le pouvoir du Power Player. En cas d’échec, c’est élimination ! Et si le Power Player est démasqué, il est éliminé et le joueur prendra son pouvoir !

Beverly annonce qu’elle hésite, elle a trop peur d’être éliminée. Mais au final, Beverly y va. Damien y va également ! Et tous les deux, ils proposent Laura. Plus tard, Kaos annonce qu’ils sont deux à voir eu le courage de tenter de voler le pouvoir. L’un d’eux va être éliminé.



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SPOILER qui sera éliminé ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure du verdict et c’est un choc pour tous : c’est Julien Tanti qui est éliminé ! Il révèle qu’il était le Power Player et c’est Beverly qui lui a volé son pouvoir !

The Power, le replay du 11 mai

Si vous avez manqué l’épisode 38 ce lundi 11 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 12 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 39.