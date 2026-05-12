The Power du 12 mai 2026 : Julien éliminé, l’énorme coup à venir de Beverly ! (résumé, spoiler + replay épisode 39)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 39 du mardi 12 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 39 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que l’identité du joueur éliminé est dévoilé : c’est Julien Tanti !











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Julien et tous les joueurs sont sous le choc. Julien révèle qu’il était le Power Player, quelqu’un a découvert son identité et a volé son pouvoir. On découvre que c’est Beverly, elle est donc désormais le Power Player mais ne doit évidemment rien dire.

Kaos révèle qu’ils étaient deux à vouloir voler le pouvoir mais un seul a ciblé Julien. Damien comprend qu’il est passé tout près de l’élimination.

Julien pense que la trahison vient de son complice, il pense que c’est Laura qui l’a démasqué et a pris son pouvoir. Jonathan n’apprécie pas, il révèle qu’il était le complice et que Laura était juste une stratégie pour protéger Julien. Jonathan assure qu’il n’a pas balancé Julien mais ça tourne au règlement de compte. Enzo révèle qu’il était au courant et lui aussi pense que Jonathan a pu trahir Julien.



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Julien prépare ses valises et fait ses adieux. Il est très déçu. Et un clash éclate entre Jonathan et Enzo.

L’enquête redémarre. Jonathan est perdu, il se demande si ce n’est pas Enzo qui a trahi Julien. Laura assure qu’elle n’était pas au courant que Julien était le Power Player mais les autres peinent à la croire.

Kaos réunit les joueurs : il est temps pour le Power Player de choisir un complice. Mais cette fois, seul le Power Player sera immunisé pour la prochaine partie, pas de place en finale pour le complice.

Beverly décide de choisir Enzo comme complice, il est sous le choc en découvrant que c’est elle qui a volé le pouvoir de Julien. Ils décident de faire porter les soupçons sur Damien et Laura.

SPOILER l’énorme coup de Beverly

Dans l’épisode de demain, absolument personne ne soupçonne Beverly ! A tel point qu’elle va réussir un très gros coup : alors que Kaos demande aux joueurs de choisir l’un d’eux pour la confrontation avec le Power Player, Beverly se propose et ils acceptent qu’elle y aille !

The Power, le replay du 12 mai

Si vous avez manqué l’épisode 39 ce mardi 12 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 13 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 40.