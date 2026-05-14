The Power du 14 mai 2026 : qui va être éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 41)



Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 41 du jeudi 14 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 41 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les filles débriefent suite à l’indice sur le Power Player.











Publicité





Mais seul Jordan est exclu suite à cet indice. Laura garde Enzo comme suspect principal mais elle a aussi des doutes sur Beverly. Jonathan parle ensuite à Laura, il pense que c’est une fille qui est le Power Player. Mais il ne croit pas que ça puisse être Beverly.

Le lendemain matin, Laura mène l’enquête avec l’aide des fiches que Kelly lui a laissé avant de partir. Elle demande à chaque joueur de se présenter. Damien avoue notamment qu’il ment depuis le début : il n’a pas de frère et soeur. Personne ne comprend pourquoi il avoue ça, il est tout le temps suspect avec ses mensonges.

Une alarme retentit et Kaos réunit tout le monde dans le salon. Il annonce que c’est l’heure de la cérémonie ! Tout le monde est sous le choc, Kaos précise que ce n’est pas une blague.



Publicité





SPOILER qui sera éliminé ?

Dans l’épisode de lundi, vous allez découvrir si Beverly a été démasquée et le nom du candidat éliminé. On vous le révèlera dès que l’épisode sera mis en ligne (actualisation à venir).

The Power, le replay du 14 mai

Si vous avez manqué l’épisode 41 ce jeudi 14 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 18 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 42.