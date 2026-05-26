The Power du 26 mai 2026 : qui est le Power Player mystère ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 46)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 46 du mardi 26 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 46 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’ils viennent de faire une liste parmi laquelle se trouve le Power Player mystère.


The Power du 26 mai 2026 : qui est le Power Player mystère ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 46)
© Guillaume MIRAND / W9


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Le lendemain, Manon tente de détourner les soupçons qui pèsent sur elle en faisant croire qu’elle enquête avec eux…

Kaos organise un jeu de groupe avec à la clé : un indice sur le Power Player mystère ! Manon échoue à piper le jeu et c’est une victoire ! Les joueurs remportent donc un nouvel indice : il a déjà été en finale d’une compétition ou d’un jeu !

Manon panique, elle trouve que cet indice est énorme. Ils réduisent désormais leur liste à 6 personnes et Manon confirme en off que la bonne réponse est dans le lot : Amélie Netten, Manon Tanti, Carla Moreau, Lola Lempika, Nicolas Lozina, et Giuseppa.


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Plusieurs joueurs pensent que c’est Nicolas Lozina car il a gagné The Power sans jamais avoir été Power Player, ils pensent qu’il est venu prendre sa revanche. Et Manon est au coeur des soupçons pour le rôle de complice !

SPOILER qui est le Power Player mystère ?

Dans l’épisode de demain, le Power Player mystère va décider de se démasquer aux yeux de Beverly lors de la confrontation. Il s’agit de… Manon Tanti !

The Power, le replay du 26 mai

Si vous avez manqué l’épisode 46 ce mardi 26 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 27 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 47.

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