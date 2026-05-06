The Power du 6 mai 2026 : un indice choc va mettre Julien en danger ! (résumé, spoiler + replay épisode 36)



Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 36 du mercredi 6 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 36 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs sur le jeu alors que Julien a révélé à Enzo qu’il est le Power Player et qu’ils ont donné un faux indice aux autres.











Publicité





Les joueurs pensent donc que le Power Player a 30 ou moins. Ils sont loin d’imaginer qu’Enzo a décidé de protéger Julien ! Laura pense alors que c’est Enzo le Power Player, elle en parle à Jonathan, qui refuse de confirmer ou pas. Et d’autres soupçonnent Laura, Enzo entre dans leur jeu.

Enzo va parler à Jonathan, qui ne le prend pas très bien. Ils cherchent une solution pour protéger Julien. Plus tard, Julien fait mine de prendre Jonathan en tête à tête pour le cuisiner ! Ils en profitent pour parler stratégie.

Kaos annonce aux joueurs que le Power Player ne leur laisse aucun répit : il a décidé d’obliger 3 d’entre eux à passer la soirée attachés : Damien, Laura et Jonathan ! Soirée compliquée et Kaos les libère avant d’aller se coucher.



Publicité





Laura et Jonathan parlent, Manon et Beverly les espionnent… Jonathan se méfie, il entend du bruit et il comprend. Il décide de lui tendre un piège. Manon et Beverly sont convaincues que c’est Laura la Power Player ! Quand elles s’en vont, Jonathan se réjouit !

SPOILER un indice choc demain

Dans l’épisode de demain, Kaos va jouer avec les nerfs de Julien, Jonathan et Enzo ! Il va faire gagner un nouvel indice et les joueurs vont le reporter. Il s’agit de l’indice : le Power Player a 30 ou plus ! Les joueurs comprennent que Julien et Enzo ont menti, Julien est plus que jamais en danger d’élimination.

The Power, le replay du 6 mai

Si vous avez manqué l’épisode 36 ce mercredi 6 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 7 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 37.