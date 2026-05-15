The Voice du 15 mai 2026 : les performances ce soir, quels talents seront éliminés avant la demi-finale ?

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The Voice du 15 mai 2026 extrait vidéo – Exceptionnellement un vendredi, place à la première soirée des performance de la saison de The Voice ce soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle et les battles, place à de nouveaux choix importants pour Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 15 mai 2026, présentation des performances

Après les Battles, place à l’épreuve la plus intime jamais proposée dans The Voice : les Performances. Pour la première fois dans l’histoire de The Voice, les talents auront une liberté totale. Chacun pourra dévoiler pleinement son univers musical à travers une chanson et une mise en scène entièrement imaginées par ses soins : décor, figurants, choristes, scénographie… tout sera permis.

Leur mission : offrir de véritables shows scéniques et marquer les esprits ! Les coachs accompagneront leurs quatre derniers talents afin de les pousser au maximum de leur créativité et de leur potentiel. Répartis en duels, deux par deux, les candidats s’affronteront pour décrocher une place pour la suite de l’aventure.



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À l’issue de cette étape, seuls deux talents par coach accéderont à la demi-finale !

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce vendredi 15 mai 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.