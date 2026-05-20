Top Chef du 20 mai 2026 : l’épisode 12 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

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Top Chef du 20 mai 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 12 de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination d’Antoine Garcia la semaine dernière, la compétition se poursuit pour les candidats encore en course.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 20 mai 2026, le programme de l’épisode 12

L’heure de la qualification pour les quarts de finale a sonné ! Les cinq derniers candidats encore en compétition ont chacun été sélectionnés par l’un des chefs du jury, qui va désormais accompagner son talent jusqu’au bout dans l’espoir de décrocher la victoire de cette 17e saison.

Pour cette soirée décisive placée sous le signe de la créativité, les candidats devront d’abord repousser les limites de la dégustation afin de séduire l’un des chefs les plus inventifs au monde, le chef triplement étoilé Jordi Roca.



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Ils affronteront ensuite l’une des épreuves mythiques du concours : la boîte noire. Pour cette édition, Alexandre Mazzia et David Toutain ont imaginé un plat inédit à quatre mains, promettant une épreuve plus exigeante que jamais. À l’issue de cette soirée, seuls quatre candidats décrocheront leur place en quarts de finale.

Extrait vidéo

« Il y a une place en quart de finale à aller chercher, les gars ! »

Cette semaine, les brigades se reforment dans Top Chef 🔥#TopChef, mercredi 20 à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/ISuv0LX4bp — M6 (@M6) May 17, 2026

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.