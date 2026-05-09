Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce samedi ? (8 mai 2026)

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Après une rediffusion hier, Vincent était de retour pour un numéro inédit ce samedi midi aux côtés de Cyril Féraud dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion a signé une 205ème victoire et n’est plus qu’à 9 victoires de décrocher la première place du classement !











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Avec 25 points contre 5 pour son adversaire, Vincent a remporté 500 euros supplémentaires aujourd’hui pour faire monter ses gains à 268 100 euros en 205 victoires.

Vincent égalera Marie-Christine à la tête du classement des plus grands champions dans 8 victoires et il la dépassera donc dans 9 victoires. Va-t-il y parvenir ? Réponse dans les prochains jours !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 205 victoires, 268.100 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 9 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 9 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv