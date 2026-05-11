Tout le monde veut prendre sa place : Vincent frôle l’élimination, quels gains pour le Champion ce lundi ? (11 mai 2026)

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Nouvelle victoire de Vincent mais sans briller ce lundi dans « Tout le monde veut prendre sa place ». A quelques jours de détrôner Marie-Christine, Vincent s’est fait peur aujourd’hui avec seulement 11 points sur la finale.











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Par chance pour Vincent, son adversaire n’a pas été brillante et n’a fait que 5 points. Il est donc resté dans son fauteuil rouge et a remporté 500 euros supplémentaires pour arriver au total de 269 900 euros en 207 victoires.

Vincent est désormais à 7 victoires de prendre la première place du classement des champions.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 207 victoires, 269.900 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 11 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 11 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv