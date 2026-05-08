Tropiques Criminels du 8 mai 2026 : le final de la saison 7 ce soir sur France 2

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Tropiques Criminels du 8 mai 2026 – Ce vendredi soir, France 2 diffuse le final de la saison 7 de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, le dernier épisode inédit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Tropiques Criminels du 8 mai 2026 : votre épisode inédit « Corps de garde »

Arnaud claque soudainement la porte de chez Mélissa. De son côté, Jason évite désormais Gaëlle depuis la nuit qu’ils ont partagée. Dans le même temps, le cadavre d’un membre d’une équipe de yole est découvert sur une plage. Entre tensions personnelles et enquête complexe, Mélissa et Gaëlle se retrouvent sous pression. Au fil de leurs investigations, elles mettent au jour un trafic de lambis ainsi que le lourd passé de la victime.

Avec Maël Jabes (Tahina), Artemisia Toussaint (Inès Roussel), Charles Montier (Oncle Théo), Joël Jernidier (Jacob Vatier)



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Rappel de la présentation de la saison 7

Ciblée par une vengeance, Mélissa traverse une épreuve traumatisante dont elle peine à se remettre. Marquée par l’intensité et l’adrénaline ressenties, elle se met à rechercher ce frisson à tout prix et glisse, malgré elle, dans l’univers des jeux d’argent. Une addiction qui menace de tout lui faire perdre, de son futur mariage à sa maison.

De son côté, Gaëlle voit sa vie bouleversée lorsqu’elle hérite d’une importante somme d’argent après la mort de son père biologique, dont elle ignorait l’existence. Ces révélations provoquent un véritable séisme et modifient profondément ses habitudes. Jusqu’au moment où elle commence à s’interroger sur le comportement étrange de Mélissa et décide de mener l’enquête.

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Alix Serman (Jason Paris)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.