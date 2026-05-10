Un dimanche à la campagne du 10 mai : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?

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Les fidèles de « Un dimanche à la campagne » vont devoir prendre leur mal en patience. L’émission animée par Frédéric Lopez est une nouvelle fois déprogrammée ce dimanche sur France 2.











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En cause : la diffusion de la finale de la Coupe de France féminine de football, qui vient bouleverser la grille des programmes de la chaîne publique. Résultat, le rendez-vous dominical laisse sa place au sport, au grand dam des téléspectateurs habitués à retrouver les confidences et moments de partage du programme.

Et ce n’est malheureusement pas terminé ! Si « Un dimanche à la campagne » fera bien son retour le dimanche 17 mai, les fans n’auront pas droit à un numéro inédit. France 2 proposera en effet un best-of de l’émission, compilant les meilleurs moments des précédentes saisons.

La suite s’annonce encore plus compliquée pour les amateurs du programme. Après ce best-of, l’émission sera de nouveau absente de l’antenne pendant trois semaines en raison de la diffusion du tournoi de Roland-Garros, événement incontournable du service public.



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Autant dire qu’il faudra encore patienter avant de découvrir un nouveau numéro inédit de « Un dimanche à la campagne ». Une longue pause qui risque de frustrer les nombreux fans de l’émission, devenue au fil des saisons l’un des rendez-vous préférés du dimanche après-midi.