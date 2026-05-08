Un Si Grand Soleil du 11 mai : le terrible aveu de Claudine (résumé épisode 1919 en avance)

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Un si grand soleil du 11 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1919 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 11 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Claudine est hantée par les mots de Clément, qui l’a accusée d’être responsable de la mort d’Isaure… Pendant ce temps là, Janet interroge Clément sur la présence de Claudine à l’anniversaire de Sabine. Il dit qu’il va l’appeler mais il n’a pas très envie de la voir en ce moment. L’affaire Atlan fait revenir de mauvais souvenirs. Janet souligne le fait qu’elle ne le défend pas cette fois. Elle lui demande s’il pense vraiment qu’Atlan a récidivé. Pour Becker, ça ne peut pas être un hasard que deux femmes soient tuées après avoir eu une relation sentimentale avec lui. Janet ne comprend pas pourquoi il en veut autant à Claudine, qui n’a fait que son travail. Il lui dit qu’elle a raison et s’en va travailler.

Pablo demande à Hugo de partir faire de l’escalade pendant deux jours jeudi et vendredi car il n’a pas cours. Hugo pense qu’il devrait en profiter pour réviser mais Sabine pense que c’est une bonne idée. Hugo s’inquiète que son fils n’ait jamais fait d’escalade mais il dit que Salomé est expérimenté. Hugo finit par céder.



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Dans le tram, Pablo dit à Noura que son père a accepté grâce à Sabine. Noura se réjouit de ces 2 jours à la montagne entre potes.

Claudine arrive au bureau, elle semble inquiète. Elle repense à un appel de Raphaël Atlan il y a 25 ans, qui lui disait que sa compagne venait de se suicider et qu’il était soupçonné de l’avoir assassinée. Il voulait qu’elle le défende. Claudine lui avait alors dit avoir peu d’expérience puisqu’elle venait d’ouvrir son cabinet. Il disait qu’elle lui avait été recommandée par un ami. Claudine lui avait précisé que son mari était inspecteur de police et en charge de l’affaire… Il a insisté quand même.

Jérémy vient voir Claudine, elle lui parle de l’amant mystérieux d’Isaure : c’est Raphaël Atlan, un prof d’histoire à l’université de Montpellier. Jérémy dit qu’il voit qui c’est, c’est une star à la fac. Mais Claudine précise qu’il a donné une version différente de la sienne à la police : il affirme que sa relation avec Isaure n’était pas finie, elle serait revenue vers lui alors qu’ils étaient ensemble. Jérémy pense que c’est n’importe quoi, Isaure ne voulait pas se remettre avec lui. Claudine demande si elle avait peur de lui, Jérémy dit qu’elle ne lui a rien dit. Claudine lui explique qu’elle l’a défendu il y a 25 ans sur une affaire similaire, il était accusé d’avoir tué sa compagne… Jérémy demande si c’était vrai. Claudine avoue qu’elle avait réussi à avoir un non-lieu mais oui, elle pense qu’il était coupable ! Elle pense que c’est pas impossible qu’il ait tué Isaure !

Les lycéens parlent de leur séjour escalade, Achille ne veut pas venir. Sabine arrive pour son cours. Elle rend des copies, Noura et Alexis ont des mauvaises notes. Ils viennent parler à Sabine à la fin du cours. Ils demandent à repasser le DS. Sabine accepte mais elle ne fera rien de plus facile et ça sera jeudi, à prendre ou à laisser. Alexis annonce aux autres qu’il ne viendra pas à l’escalade mais Noura préfère renoncer au DS.

Aude et Manu font le point avec Cécile. Raphaël Atlan et Jérémy Loubet ont deux versions différentes. C’est paroles contre paroles et aucun des deux n’a de véritable alibi. Cécile pense que l’un des deux ment, elles veut reconstituer leurs emplois du temps le plus précisément possible.

Margot reçoit Raphaël Atlan au cabinet, il veut faire appel à elle pour assurer sa défense. Il lui parle de son passif il y a 25 ans. Il lui dit que le hasard fait que le policier qui a enquêté il y a 25 est le commissaire en charge de l’affaire sur la mort d’Isaure. Margot dit être en début de carrière, elle ne comprend pas pourquoi il la veut être. Il dit qu’elle était son élève la plus brillante, il était persuadé qu’elle ferait une immense carrière. Margot est surprise qu’elle se souvienne d’elle…

Salomé parle avec son père de ce qu’elle compte faire en escalade avec Noura et Pablo. Pablo appelle Salomé pour qu’elle emmène un réchaud. Elle leur dit qu’ils devront prendre le bus à 9h jeudi. Quand il raccroche, Salomé semble joyeuse… Ses parents le remarquent aussi.

Florent demande à Margot ce qu’elle va faire pour Raphaël Atlan. Elle dit qu’elle va le défendre, Florent pense que c’est bien. Mais Cécile trouve bizarre qu’il ait fait appel à elle. Margot pense que ça ne se refuse pas. Cécile se pose la question de savoir s’il l’a choisie car elle est sa soeur, il sait forcément qu’elle est en charge du dossier. Margot s’emporte, elle veut être soutenue.

Claudine est avec Alix, qui remarque qu’elle n’a pas l’air bien. Claudine avoue être sur une affaire compliquée qui remue pas mal de choses de son passé… Il y a 25 ans, elle a fait innocenter un homme dont Clément était persuadé de sa culpabilité, ça a fait exploser leur couple. Claudine dit que le jour où elle a accepté de défendre ce type, elle a fait la plus grosse erreur de sa vie !

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