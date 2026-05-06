Un Si Grand Soleil du 7 mai : Jérémy libre, Becker rattrapé par son passé (résumé épisode 1917 en avance)

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Un si grand soleil du 7 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1917 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 7 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Eve reçoit un appel mystérieux de Romain, qui lui demande de transmettre discrètement un objet à Alice. Pour couvrir cette manœuvre, elle ment à Manu, évoquant un simple échange avec une conseillère pénitentiaire. Mais Manu, inquiet, sent qu’Eve s’implique de plus en plus dans son travail en prison… peut-être trop.

Pendant ce temps là, l’enquête sur la mort d’Isaure piétine. Aude interroge Paloma, l’ex-petite amie de Jérémy, qui décrit un homme sans violence mais profondément changé. Malgré ses doutes, la juge Cécile Alphand décide de lever la garde à vue de Jérémy, faute de preuves suffisantes. Dévasté, il peine à accepter la mort d’Isaure.



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Mais un nouveau nom surgit : Raphaël Atlan, l’ex d’Isaure, un homme au passé trouble que Becker connaît bien… trop bien. Une vieille affaire refait surface et pourrait bien relancer l’enquête.

Pendant ce temps, les tensions familiales s’intensifient. Muriel et Boris s’opposent violemment au sujet de Charles, que Eve souhaite choisir comme parrain pour Toma. Pris au dépourvu, Charles décline, laissant Eve dans l’incertitude.

Enfin, Eve prend tous les risques en rencontrant Romain. Il se méfie d’elle de peur qu’elle soit de la police, il la menace ouvertement avant de lui confier une puce téléphonique destinée à Alice.

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.