Un Si Grand Soleil Spoiler : Claudine rongée par les remords, Margot manipulée (épisode du 11 mai)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1919 du 11 mai 2026 – Claudine va être rongée par les remords dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Clément l’a prévenue que Raphaël Atlan était leur suspect numéro 1 dans la mort d’Isaure, Claudine culpabilise et revoit défiler ce qu’il s’est passé il y a 25 ans.











Publicité





A l’époque, elle était une jeune avocate et Raphaël lui avait demandé de le défendre alors qu’il était soupçonné d’avoir tué sa femme. Quand Jérémy vient voir sa tante pour lui parler d’Atlan, qu’il connait de nom comme étant un prof renommé à la fac, Claudine lui fait un terrible aveu. Elle avoue l’avoir innocenté il y a longtemps malgré que le fait qu’elle avait la conviction qu’il était coupable ! Jérémy réalise que Claudine pense qu’Atlan a tué Isaure.

Et pendant ce temps là, l’histoire se répète. Atlan demande à Margot d’assurer sa défense ! Cécile, qui est la juge dans cette affaire, ne voit pas ça d’un bon oeil. Elle aussi pense que ce n’est pas un hasard s’il est soupçonné une nouvelle fois d’avoir tué sa compagne. Et elle se demande s’il n’a pas fait exprès de choisir sa soeur comme avocate alors qu’il pourrait se payer le meilleur…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une alliance inattendue, les résumés jusqu’au 22 mai 2026



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici