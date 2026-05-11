Un Si Grand Soleil Spoiler : Margot met Claudine en grand danger ! (épisode du 14 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1922 du 14 mai 2026 – Les choses risquent bien de mal tourner pour Claudine Becker dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, Margot va la mettre en danger en parlant à Raphaël Atlan de ce que lui a dit Claudine !…











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Claudine est rongée par les souvenirs qui resurgissent du passé… Ni Clément ni elle ne veulent révéler à Janet et Sabine ce qui s’est réellement passé avec Atlan il y a 25 ans mais ça les rongent. Claudine se remémore une scène à l’époque, où Raphaël Atlan avait carrément débarqué chez eux un matin alors qu’elle était avec Sabine… A l’époque, Sabine avait 15 ans et se préparait à partir au lycée. Atlan lui avait posé plein de questions, mettant Claudine mal à l’aise…

De son côté, Margot doute après la mise en garde de Claudine la veille, qui lui a conseillé d’arrêter de défendre Atlan car c’est un moment dangereux, qui va la manipuler et même la détruire. Elle en parle à Johanna. Mais, aveuglée par sa haine contre Claudine, Johanna assure à Margot que c’est une simple stratégie pour lui faire peur et la déstabiliser.

Et quand Margot retrouve Atlan pour faire le point, elle fait une grave erreur qui pourrait être lourde de conséquences : elle lui révèle ce que lui a dit Claudine à son sujet ! Atlan assure qu’elle n’a absolument rien contre lui et que ses paroles sont du vent…



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