Un Si Grand Soleil Spoiler : Margot sous le choc, Claudine l’alerte ! (épisode du 13 mai)

Par /

Publicité

Un si grand soleil spoiler épisode 1921 du 13 mai 2026 – On peut dire que Margot s’attendait à tout sauf à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle a accepté de défendre Raphaël Atlan, dans quelques jours, Cécile va ordonner une confrontation entre Jérémy et Atlan, qui ont deux versions contradictoires au sujet d’Isaure…


Un Si Grand Soleil Spoiler : Margot sous le choc, Claudine l'alerte ! (épisode du 13 mai)
Capture FTV


Publicité

Au commissariat, Claudine et Jérémy vont donc faire face à Margot et Raphaël Atlan. Ce dernier démonte Jérémy, il assure qu’Isaure lui avait parlé de lui et du genre d’homme qu’il était… Atlan dit qu’il avait mis en garde Isaure contre Jérémy !

En sortant du commissariat, Claudine rattrape Margot. Elle la félicite pour sa prestation avant de la mettre en garde : elle devrait arrêter de défendre Raphaël Atlan ! Margot ne comprend pas, Claudine lui dit que sinon, Atlan va la manipuler comme il a fait avec elle il y a 25 ans. Elle lui dit qu’elle aussi était jeune avocate et elle aurait aimé qu’on la mette en garde…

Quand Margot demande à Claudine ce qui s’est passé, elle lui dit qu’elle ne peut pas lui en parler. Margot comprend qu’elle doit la croire sur parole… Claudine insiste et lui dit qu’Atlan va la détruire ! Margot est sous le choc. Va-t-elle choisir de l’écouter ?


Publicité

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une alliance inattendue, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici

A LIRE AUSSI
Un Si Grand Soleil du 8 mai : Atlan au commissariat, Becker accuse Claudine (résumé épisode 1918 en avance)
Un Si Grand Soleil du 8 mai : Atlan au commissariat, Becker accuse Claudine (résumé épisode 1918 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann face à Guillaume, l’anniversaire de Sabine tourne au drame (épisode du 12 mai)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann face à Guillaume, l'anniversaire de Sabine tourne au drame (épisode du 12 mai)
Un Si Grand Soleil du 7 mai : Jérémy libre, Becker rattrapé par son passé (résumé épisode 1917 en avance)
Un Si Grand Soleil du 7 mai : Jérémy libre, Becker rattrapé par son passé (résumé épisode 1917 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Claudine rongée par les remords, Margot manipulée (épisode du 11 mai)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Claudine rongée par les remords, Margot manipulée (épisode du 11 mai)


Publicité


Retour en haut