Un Si Grand Soleil Spoiler : Margot sous le choc, Claudine l’alerte ! (épisode du 13 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1921 du 13 mai 2026 – On peut dire que Margot s’attendait à tout sauf à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle a accepté de défendre Raphaël Atlan, dans quelques jours, Cécile va ordonner une confrontation entre Jérémy et Atlan, qui ont deux versions contradictoires au sujet d’Isaure…











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Au commissariat, Claudine et Jérémy vont donc faire face à Margot et Raphaël Atlan. Ce dernier démonte Jérémy, il assure qu’Isaure lui avait parlé de lui et du genre d’homme qu’il était… Atlan dit qu’il avait mis en garde Isaure contre Jérémy !

En sortant du commissariat, Claudine rattrape Margot. Elle la félicite pour sa prestation avant de la mettre en garde : elle devrait arrêter de défendre Raphaël Atlan ! Margot ne comprend pas, Claudine lui dit que sinon, Atlan va la manipuler comme il a fait avec elle il y a 25 ans. Elle lui dit qu’elle aussi était jeune avocate et elle aurait aimé qu’on la mette en garde…

Quand Margot demande à Claudine ce qui s’est passé, elle lui dit qu’elle ne peut pas lui en parler. Margot comprend qu’elle doit la croire sur parole… Claudine insiste et lui dit qu’Atlan va la détruire ! Margot est sous le choc. Va-t-elle choisir de l’écouter ?



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