Un Si Grand Soleil Spoilers : Atlan menace Claudine, Margot doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 mai 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 11 au 15 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que les choses vont se compliquer pour Becker et Claudine. Ces deux là sont rattrapés par leur passé et ils vont en venir au clash pendant la soirée d’anniversaire de Sabine. Celle-ci est sous le choc de voir ses parents dans cet état et elle ne comprend pas, elle n’a jamais su la raison exacte de leur rupture… Clément refuse d’ailleurs d’en dire plus à Janet tandis que Claudine décide de mettre Margot en garde !

En sortant du commissariat après la confrontation entre Jérémy et Atlan, Claudine va parler à Margot. Elle lui assure qu’Atlan va la manipuler comme il l’a fait avec elle il y a 25 ans. Et si elle persiste à vouloir assurer sa défense, il va la détruire. Margot doute et se confie à Johanna, qui pense que Claudine délire… Mais Atlan va aller jusqu’à menacer Claudine : s’il tombe, elle tombera avec lui !



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Pendant ce temps là, Pablo, Noura et Salomé se préparent pour deux jours à la montagne pour faire de l’escalade. Et Salomé semble un peu trop intéressée par Pablo…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 (épisode 1919) : Noura est prête à tous les stratagèmes pour réussir à sortir avec sa bande de copains. De son côté, Claudine voit remonter à la surface une vieille faute qu’elle pensait enterrée : la culpabilité la rattrape sans prévenir.

Mardi 12 mai 2026 (épisodes 1920) : La fête d’anniversaire de Sabine vire au cauchemar et laisse des traces. En parallèle, Yann débarque chez Johanna et tombe sur une scène qu’il n’avait clairement pas anticipée.

Mercredi 13 mai 2026 (épisode 1921) : Inès met sur la table une solution radicale pour régler le problème des Perrot, quitte à bousculer tout le monde. Côté boulot, Margot impressionne son entourage et fait des étincelles.

Jeudi 14 mai 2026 (épisode 1922) : La sortie tant attendue des ados dérape complètement et prend une tournure inattendue. Margot commence à se poser de sérieuses questions sur la nature exacte des liens entre son client et Claudine.

Vendredi 15 mai 2026 (épisode 1923) : Un nouveau témoignage vient enfoncer Jérémy un peu plus dans l’affaire. De son côté, Claudine comprend qu’elle n’a plus d’échappatoire : elle est au pied du mur.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 11 au 15 mai 2026

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