Un Si Grand Soleil spoilers : Claudine dit tout, Noura face à la vérité, les résumés jusqu’au 29 mai 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 29 mai 2026 – Que va-t-il se passer fin mai dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Claudine va enfin se décider à dire toute la vérité à Sabine… Dans le même temps, elle est prête à tout pour innocenter Jérémy. De son côté, Margot ouvre enfin les yeux sur Atlan, elle comprend qu’elle s’est trompée à son sujet.

Pendant ce temps, Noura va découvrir la vérité au sujet de Pablo et Salomé… Et Eve continue de cacher à Manu les vraies raisons de ses cours en prison.



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Un si grand soleil spoilers les résumés du 25 au 29 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 (épisode 1929) : Tandis que Muriel met la pression à Charles, Margot réalise qu’elle s’est peut-être trompée sur son client.

Mardi 26 mai 2026 (épisodes 1930) : Noura pense avoir compris ce que Salomé lui cache. Quant à Claudine, elle est prête à tout pour aider Jérémy.

Mercredi 27 mai 2026 (épisode 1931) : Alors que Clara décide de donner un coup de main à Salomé, la relation de Becker et Claudine prend une nouvelle tournure.

Jeudi 28 mai 2026 (épisode 1932) : Claudine se décide à dire la vérité à Sabine. De son côté, Alexis a un coup de foudre.

Vendredi 29 mai 2026 (épisode 1933) : Eve ne raconte pas tout à Manu à propos de ses cours en prison. Quant à Claudine, elle regrette son histoire avec Becker.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 11 au 15 mai 2026 en cliquant ICI

du 18 au 22 mai 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.