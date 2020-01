« N’oubliez pas les paroles » : Margaux devient la 11ème plus grande maestro avec 182.000 euros !

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » : Margaux devient déjà la 11ème plus grande maestro et ce n’est pas encore fini pour elle. Ce soir elle a encore fait un carton plein. Deux victoires supplémentaires, 40.000 euros de gains et une entrée dans le fameux top 16 synonyme de qualification pour les prochains masters…



Et comme elle a passé le cap des 10 victoires, elle a aussi remporté un voyage…

« N’oubliez pas les paroles » : Margaux et son parcours…

Au total et après ses 11 premières victoires, Margaux est désormais à la tête de la somme de 182.000 euros. 11ème plus grande maestro de l’histoire, elle participera donc aux prochains masters.



« N’oubliez pas les paroles » : classement des 16 plus grands maestros

Voici le classement mis à jour des 16 plus grands maestros de l’histoire….

1 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

2 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

3 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

4 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

5 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

6 Micka (juillet 2019) :213 000 €

7 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

8 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

9 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

10 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

11 Margaux (en cours) : 182 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline13 (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

Record d’audience !

L’incroyable parcours de Margaux dans NOPLP booste l’audience du jeu. Hier le second numéro a convaincu 3.79 millions de fidèles pour 19.6% de part de marché, soit la meilleure pda de la saison.

Hier @NOPLPoff @Nagui leader :

