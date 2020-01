Demain nous appartient spoiler : un personnage phare va mourir (VIDEO)

ANNONCES





C’est un énorme rebondissement qui vous attend dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, le jour de son mariage prévu avec Flore, Arnaud va être retrouvé mort !

Un gros coup dur pour Flore et surtout pour les enfants d’Arnaud…



Quel rebondissement à Sète ! Arnaud a annoncé à Flore qu’il annule le mariage et ne supporte plus son fils Bart. La cérémonie aurait pourtant dû avoir lieu mais Arnaud ne s’y est pas présenté. On sait désormais pourquoi. Arnaud est décédé ! Flore, effondrée, vient voir sa dépouille avant qu’il ne soit autopsié. Mais que s’est-il passé ? Comment tout a pu basculer si vite et dans quelles circonstances Arnaud est-il décédé ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Arnaud retrouvé mort

