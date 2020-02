« Le Grand show de l’humour » : ce soir sur France 2, les 50 comiques préférés des Français (+ invités)

5 ( 2 )



« Le Grand show de l’humour » présente ce soir « Les 50 comiques préférés des Français 2020 ». Rendez-vous sur France 2 dès 21h05 et comme toujours sur France.TV pour le streaming vidéo, le live et le streaming.



Découvrez quel est l’humoriste préféré des Français en 2020 ! « Le Grand Show de l’Humour » vous révèle le grand classement des 50 comiques préférés des Français 2020 !

« Le Grand show de l’humour » : les invités

Pour célébrer l’événement, Michel DRUCKER s’est entouré des valeurs sûres de l’humour pour faire équipe à ses côtés sur la scène du Palais des Sports (Dôme de Paris) : Michèle BERNIER, Olivier DE BENOIST, mais aussi Laurent GERRA, Anne ROUMANOFF, Roland MAGDANE, les BODIN’S, Raphaël MEZRAHI, Muriel ROBIN, Pierre PALMADE, Michèle LAROQUE Christelle CHOLLET, Elisabeth BUFFET, les CHEVALIERS DU FIEL, CHEVALLIER et LASPALES, Tom VILLA, GUS, Elodie POUX et beaucoup d’autres.



Ensemble, ils révèleront le classement des 50 comiques que les Français ont plébiscités lors d’un grand sondage national IFOP réalisé en janvier 2020. En fin d’émission, le nom de l’humoriste N°1 sera dévoilé.

Pendant plus de deux heures, l’émission réunira sur scène mais aussi en images les plus grands comiques d’hier et d’aujourd’hui dans leurs meilleurs sketches. Une émission 100% rire !

France 2 invite les téléspectateurs à réagir

et commenter l’émission en direct sur Twitter via le hashtag #LGS

