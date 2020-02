« On n’est pas couché » du 22 Février 2020 : invités et chroniqueurs de l’émission ONPC (+ vidéo replay)

5 ( 5 )



« On n’est pas couché » du 22 Février 2020 : liste des invités et chroniqueurs de ONPC. Samedi soir, et comme chaque semaine, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché » Il sera diffusé dès 23h25 juste après le documentaire « Le grand show de l’humour ».



Entouré de deux nouveaux chroniqueurs – Laetitia Krupa et Claude Askolovitc – l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 22 Février 2020 : les invités de la semaine

✔️ GALIA ACKERMAN



Écrivaine, historienne, journaliste et traductrice franco-russe, Galia Ackerman viendra décrypter l’affaire Benjamin Griveaux & Piotr Pavlovski.

Elle est traductrice du livre « Casus Pavlenskae, la politique comme art » de Piotr Pavlenski aux éditions Louison.

✔️ DENIS OLIVENNES

L’homme d’affaires et éditorialiste français, ancien patron du groupe Lagardère Active et actionnaire du Monde viendra également décrypter cette affaire.

Auteur de la tribune « Griveaux : l’irrésistible ascension des nouveaux puritains », parue dans Le Point.

✔️ EMMANUELLE RICHARD

L’écrivaine française viendra présenter son nouveau roman « Les corps abstinents ». Aux éditions Flammarion.

✔️ ABDELILAH LALOUI

Etudiant à Sciences Po Paris, le jeune homme viendra présenter son premier livre « Les baskets et le costume » racontant sa quête de liberté et d’émancipation.

Cofondateur de l’association Tous Curieux, qui promeut l’accès à la culture en zones défavorisées.

Aux éditions JC Lattès.

✔️ BERENGERE KRIEF

L’humoriste française viendra présenter son spectacle : « Amour ». En tournée dans toute la France, La Suisse et La Belgique. Au théâtre de la Gaité Montparnasse du Jeudi au Samedi à 19h00, le Dimanche à 18h30.

✔️ PHILIPPE REBBOT & MELANIE BERNIER

Les deux acteurs viendront présenter leur film « Mine de rien » réalisé par Mathias Mlekuz. Sortie en salles le 26 Février 2020.

Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier, Hélène Vincent, Rufus, Marianne Garcia, Cyril Aubin, Josef Mlekus, Anthony Lequet, Yanis Richard, Rebecca Finet, Sophie Bourdon, François Godart, Gaëlle Fraysse et Philippe Cabrelli.

Vidéo replay

En attendant de découvrir ce nouveau numéro inédit, découvrez maintenant une vidéo replay de la précédente émission. Et nous avons choisi pour vous l’intervention d’Hugo Huon, infirmier mais aussi Président et porte-parole du « Collectif Inter Urgences ». Il venait dans l’émission pour alerter sur les conditions de travail dans les hôpitaux en France.

Audience en chute libre !

Petit coup d’mou la semaine dernière pour l’émission qui s’est contentée de 673.000 téléspectateurs et 11.4%, soit le pire score historique du programme hors best-of. Le début des vacances de février peut bien sûr expliquer cette contre-performance. Qu’en sera t-il cette semaine ?

