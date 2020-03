Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 5 ? (résumé + replay 27 mars)

4.8 ( 10 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 5 du vendredi 27 mars 2020 – C’est parti pour le cinquième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après le retour de Teheiura chez les jaunes suite à l’abandon de Sara, c’est déjà l’heure du jeu de confort. Il s’agit d’un parcours avec un assemblage de pièces à faire.

Les rouges prennent de l’avance, ils sont bien meilleurs pour l’assemblage. Ils repartent avec une belle avance sur les jaunes qui galèrent… Sans surprise, les rouges remportent la victoire de ce jeu de confort ! La récompense, c’est un poulet. Et Denis Brogniart annonce que c’est déjà l’heure de la réunification !

Chaque tribu doit désigner deux ambassadeurs dans l’équipe adverse, un héros et un nouvel aventurier.



Chez les rouges, on mange le poulet et on parle ambassadeurs. Claude veut choisir Moussa chez les jaunes, mais Ahmad préfèrerait Teheiura.



Chez les jaunes, Teheiura veut envoyer Claude et Charlotte aux ambassadeurs. Mais au final, ils décident de mettre Claude et Ahmad.

Mais les rouges n’arrivent pas à se mettre d’accord et Ahmad ne comprend pas qu’on puisse penser différemment de lui ! Ils décident finalement de mettre Moussa et Alexandra.

Le lendemain matin, les rouges découvrent que Claude et Ahmad sont leurs ambassadeurs. Claude s’amuse, il leur dit que c’est à leur tour d’avoir peur et se régale, ça fait bien rire Jessica également.

Les jaunes découvrent à leur tour le choix des jaunes. Et les ambassadeurs partent retrouver Denis ! L’heure de la réunification a sonné, ils doivent se mettre d’accord sur un aventurier à éliminer, sinon ils iront aux boules pour le tirage au sort. Ca commence par un règlement de comptes des héros contre Ahmad. Moussa est cash : il assure à Ahmad qu’il sera l’un des premiers éliminés de la réunification, à moins qu’il accepte de donner un nom dans son équipe !

Pendant ce temps là, la bouteille annonce aux jaunes que le camps réunifié sera le camps rouge. Ils doivent donc plier bagage et rejoindre le camps blanc !

Ahmad refuse la proposition de Moussa, il dit être prêt à aller au tirage au sort et Claude aussi. Moussa insiste et Ahmad finit par accepter en échange d’être le dernier ex-rouge à sortir ! Il accepte de donner une fille rouge !

Les ambassadeurs arrivent sur le camps réunifié. Ils doivent raconter comment ça s’est passé… Ils racontent tout et Ahmad annonce qu’il a choisi d’éliminer une femme rouge : Delphine ! Elle est en colère et très remontée. Elle règle ses comptes avec Ahmad et affirme regretter de l’avoir suivi pour sortir Tehe… Elle finit en larmes et Charlotte est triste et déçue de son départ.

La soirée s’arrête là puisque pour cause d’épidémie de coronavius, TF1 a choisi de raccourcir l’épisode pour en faire deux soirées au lieu d’une ! Pour la première épreuve d’immunité individuelle, il faudra donc patienter jusqu’à vendredi prochain.

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce 27 mars 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 3 avril pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

