Pourquoi « On n’est pas couché » ne sera pas diffusé ce 28 mars 2020 (vidéos)

Pourquoi « On n’est pas couché » ne sera pas diffusé en ce samedi 28 mars 2020 ? Et bien la raison est toujours la même : le confinement auquel nous sommes tous confrontés pour cause de coronavirus Covid-19. Inutile donc de chercher partout sur la toile et/ou les réseaux sociaux le nom des invités, des témoins et autres chroniqueurs de ONPC cette semaine.



Et même si la réponse à cette question paraît évidente, nombre de téléspectateurs ne comprennent pas le pourquoi du comment d’autant que d’autres programmes de la chaîne – on pense notamment à certains jeux – continuent d’être diffusés comme si de rien n’était. On va tenter une nouvelle fois de vous expliquer.

Pourquoi « On n’est pas couché » ne sera pas diffusé ce samedi 28 mars 2020 ?

C’est vrai certains programmes de la chaîne sont diffusés « normalement » comme les JT mais aussi certains jeux comme « N’oubliez les paroles » , « Tout le monde veut prendre sa place » , « Affaire conclue » ou bien encore « Tout le monde a son mot à dire ».



Comment est-ce possible ? Pour les JT les conditions de tournage sont adaptées avec un minium de personnes au sein des rédactions et dans des conditions d’hygiène particulièrement strictes.

Pour les jeux et autres émissions actuellement diffusées sur France 2, tout ce que vous voyez en ce moment a été enregistré il y a déjà plusieurs semaines. Autrement dit avant même les consignes gouvernementales et les mesures de confinement décidées par l’exécutif.

France 2 écoule donc le stock de numéros inédits. Reste à savoir jusqu’à quand cela sera possible. Que se passera t-il en cas de prolongation du confinement ? La chaîne peut-elle tenir encore longtemps ? C’est la question que chacun se pose aujourd’hui et à laquelle il n’est pas possible d’apporter de réponse dans l’immédiat.

Et « On n’est pas couché » dans tout ça ?

Pour le talk de Laurent Ruquier, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. La chaîne ne dispose en effet d’aucune émission inédite, et pour cause. Pour mieux coller à l’actualité, l’émission est le plus souvent enregistrée chaque jeudi pour une diffusion le samedi soir.

Une émission de ce type nécessitant un nombre important d’intervenants, les équipes de production n’ont pas eu d’autres choix que d’annuler les enregistrements de nouvelles émissions.

On aurait pu imaginer que Laurent Ruquier puisse, à l’image de Cyril Hanouna sur C8, animer l’émission depuis chez lui et en visio avec ses invités. Mais pour l’instant cette piste ne semble pas d’actualité.

Vidéo

Histoire de ne pas vous laisser totalement tomber, nous avons sélectionné deux vidéos replay de précédentes émissions.

Au programme cette semaine, un live celui de Jean-Aubert sur « Bien sûr »

Et une intervention marquante de cette saison. Celle de Yann Moix qui a souhaité demander pardon à toutes les personnes qu’il a pu offenser.

En cette période de confinement notez que les 3 dernières émissions de « On n’est pas couché » sont toujours disponibles en replay et streaming vidéo sur France.TV

