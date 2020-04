Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 ? (résumé + replay 3 avril)

4.8 ( 12 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 6 du vendredi 3 avril 2020 – C’est parti pour le sixième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après la réunification et l’élimination de Delphine aux ambassadeurs, tout le monde essaie de se justifier auprès de la nouvelle tribu réunifiée. Ahmad essaie de faire comprendre aux ex-rouges qu’il n’a pas eu d’autre choix que de trahir les siens…

Mais Delphine le prend toujours aussi mal et elle règle encore ses comptes contre Ahmad… Elle regrette que toute son équipe ait suivi Ahmad jusque là dans ses stratégies et notamment pour l’élimination de Teheiura. Mais Ahmad rappelle qu’il ne les a jamais forcés et Naoil prend la parole : selon elle, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux mêmes et Ahmad ne leur a jamais mis le couteau sous la gorge !



Denis Brogniart arrive et rassemble la tribu réunifiée. Il recueille les impressions de Delphine, qui s’en prend encore à Ahmad. Pholien parle et il avoue qu’il était d’accord sur le nom de Delphine… Et Ahmad affirme qu’il regrette !

Denis demande à Delphine si elle souhaite transmettre son collier d’immunité avant de partir… Et contre toute attente, elle annonce qu’elle part avec !



Les ex-rouges ont maintenant pour stratégie de se rapprocher des ex-jaunes. Ils leur font visiter leur camps et ils trouvent du manioc. Pholien se sent clairement en danger et pense déjà à devoir gagner les immunités pour rester dans l’aventure !

La première épreuve d’immunité individuelle est annoncée. Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les paresseux (le cochon pendu) Denis les informe qu’il ne faut pas perdre, car celui qui tombera le premier aura une voix contre lui au conseil ! Et c’est Ahmad qui lâche le premier !

Régis tombe le second, suivi par Naoil, Inès, Jessica, Moussa, Eric, et Charlotte. Denis corse l’épreuve en leur demandant de prendre une position figée, ils n’ont plus le droit de bouger. Ils sont encore 5 quand la barre des deux heures est passée ! Alexandra, dernière femme, finit par lâcher, suivie par Teheiura et Pholien. Il ne reste que Claude et Sam ! Claude bouge le 1er, Sam remporte donc la victoire et le totem synonyme d’immunité !

Denis félicite Sam, qui dédie ce totem à ses parents, tandis qu’Ahmad doit mettre son nom dans l’urne.

La tribu blanche rejoint le camps et le conseil est déjà dans tous les esprits. Sam savoure sa victoire et Moussa le félicite. Ahmad s’inquiète des votes, il essaie de savoir qui est en danger… Et les ex-rouges sont prêts à trahir Ahmad !

C’est l’heure du premier conseil de la tribu réunifiée. Les votes sont serrés, Pholien et Eric finissent à égalité. Les aventuriers doivent revoter entre eux deux, et c’est finalement Pholien qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce 3 avril 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 10 avril pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

