« Mongeville » du 4 avril 2020 : ce soir l’épisode « Mauvaise foi » (vidéo)

« Mongeville » du 4 avril 2020. Enfin de l’inédit et en ce moment c’est pas tous les jours. Dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming gratuit sur France.TV, retrouvez un épisode inédit de votre série « Mongeville » avec Francis Perrin et Gaëlle Bona. Son titre « Mauvaise foi ».



« Mongeville » du 4 avril 2020 : votre épisode

Episode 21 : Mauvaise foi

Dans le silence d’un couvent de carmélites, Sœur Amélie est retrouvée assassinée en position de pénitente. A-t-elle été tuée par ce père en colère qui l’accusait d’avoir embrigadé sa fille — une jeune novice qui s’apprête à prononcer ses vœux ? Ou par cet imprimeur en faillite, étouffé par la concurrence de l’atelier de calligraphie du couvent ? À moins que le crime ne soit lié à la double vie de la victime, qui s’apprêtait à quitter les ordres pour renouer avec son mystérieux passé. Sous les voûtes gothiques du cloître ou dans l’intimité des cellules, Mongeville et Valentine devront garder la foi pour démêler une enquête où la piété peut prendre de multiples visages.



Casting : acteurs et personages

Et avec dans les rôles principaux :

Francis PERRIN (Mongeville)

Gaëlle BONA (Valentine)

Pierre AUSSEDAT (Briare)

Jean-Philippe LACHAUD (Stéphane)

Christiane BOPP (Pauline)

Catherine JACOB (Mère Catherine)

Nathacha REGNIER (Sœur Amélie Carette)

Julia ARTAMONOV (Sœur Zoé Maret)

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre épisode…

🔍 Aucun détail ne lui échappe ! Découvrez un épisode inédit de #Mongeville avec Francis Perrin, samedi à 21.05 ! pic.twitter.com/WVUQnlZlB5 — France 3 (@France3tv) April 2, 2020

Découvrez un épisode inédit de Mongeville ce soir sur France 3 et sur France.TV

