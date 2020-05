« DCI BANKS » saison 4 inédite : dès le 31 mai 2020 sur France 3

4.2 ( 11 )



ANNONCES





« DCI BANKS » saison 4 inédite. C’est à compter du dimanche 31 mai 2020 que France 3 lancera la saison 4 de la série « DCI BANKS » déjà diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte. Dans cette série, autant glaçante que fascinante, chaque épisode regarde, sans fioritures et bien en face, la noirceur de l’âme humaine.



ANNONCES





Pour info et/ou mémoire « DCI Banks » met en scène le Detective Chief Inspector Alan Banks, chef de la brigade criminelle de la ville fictive d’Eastvale, dans le Yorkshire.

« DCI BANKS » saison 4 inédite : présentation

Affecté par le décès de sa mère, le commandant Alan Banks revient dans six nouveaux épisodes de la série DCI Banks. Toujours secondé par sa fidèle coéquipière Annie Cabbot, et l’ambitieuse Helen Morton, Banks fait contraster la clarté de son engagement avec la noirceur des situations, où se déploie dangereusement une violence générée par les plus redoutables rouages du crime organisé…

Episode 1 : Ce qui restera de nous

Voici ce qui vous attend dans le premier épisode…



ANNONCES





Katrin, une jeune femme estonienne, est retrouvée morte sur un terrain vague. Les investigations du commandant Banks le plongent dans les milieux clandestins de la drogue et de la prostitution…

Adaptée des romans de Peter Robinson, la saison 4 « DCI BANKS » vous donne rendez-vous dès le dimanche 31 mai sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES