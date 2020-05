« N’oubliez pas les paroles » : Maureen est déjà la 9ème plus grande maestro (vidéo)

4.4 ( 7 )



« N’oubliez pas les paroles » : actu, news. 27 victoires seulement, 211.000 euros de gains et déjà une place de 9ème plus grande maestro de l’histoire de NOPLP. Mais où Maureen s’arrêtera t-elle ? On se le demande encore…



Hier soir, samedi23 mai 2020, on peut dire que notre maestro a frappé un grand coup. Deux victoires supplémentaires certes mais aussi et surtout 20.000 euros de plus dans sa cagnotte.

Et c’est dans le premier numéro que tout s’est joué puisque Maureen y a signé une victoire à 20.000 euros. Petit plantage dans le second avec 0 euro de plus dans sa besace.



Récapitulatif

🎤 Nombre de victoires : 27

🎤 Gains du jour : 20.000 euros

🎤 Total des gains : 211.000 euros

Classement de « N’oubliez pas les paroles » chamboulé

Et une fois de plus Maureen a totalement chamboulé le classement des 16 plus grands maestros assurant définitivement sa place pour les prochains masters de l’émission.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

7 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

8 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

9 Maureen (en cours) 211.000 € pour 27 victoires

10 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

11 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

12 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

13 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

14 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

15 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

16 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

Maureen va t-elle dépasser Arsène ? Va t-elle intégrer le top 5 dès la semaine prochaine ? Pour le savoir rendez-vous dès lundi dès 18h40 sur France 2 pour « N’oubliez pas les paroles ». Emission également disponible sur France.TV en replay et streaming vidéo.

